Avião bimotor faz pouso de emergência na região do Marajó, no Pará

Um avião bimotor que levava representantes políticos de Santa Cruz do Arari para o ‘Fórum Gaepe’, em Breves, no arquipélago paraense do Marajó, precisou fazer um pouso de emergência após uma pane. O incidente se registrou ontem, segunda-feira (20).

A ocorrência foi confirmada pelo prefeito de Santa Cruz do Arari, Nicolau Pamplona, que estava no avião junto ao secretário de Educação da cidade, Sidclei Sacramento, e ao prefeito de Cachoeira do Arari, Bambueta Athar.

Segundo os relatos, o trem de pouso do avião traseiro em que viajavam não funcionou no momento de aterrissagem, já na pista de pouso de Breves.

Assim, o piloto da aeronave precisou fazer um pouso de emergência em uma área de mata próxima a pista.

De acordo com o prefeito, ninguém ficou ferido e um mecânico foi acionado para fazer os devidos reparos. Nicolau disse ainda que todos se encaminharam ao evento após o susto e que o avião já está de volta à cidade de onde partiu para Breves.

A reportgem entrou em contato com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – Cenipa para saber se o órgão foi acionado para esta ocorrência e aguarda retorno.

