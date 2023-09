Avião cai durante chá revelação, e piloto morre; assista ao vídeo

Um chá revelação terminou de forma trágica neste sábado (2), em Navolato, no México, depois que um piloto de avião morreu após perder o controle da aeronave que realizava uma performance para revelar se um casal teria um menino ou uma menina. O momento foi registrado por convidados que participavam da celebração e por pessoas próximas do local onde o acidente ocorreu.

✈️ 💥 Avioneta se desploma en plena revelación de sexo en San Pedro, #Navolato.

Video: Cortesía #Avioneta #Revelación pic.twitter.com/6F8fPY9azf — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 3, 2023

Em um dos vídeos do ocorrido, é possível ver o momento em que o piloto passa sobre a festa e solta um pó rosa, indicando que o casal terá uma menina. No entanto, logo na sequência, quando ele realiza uma outra manobra com o avião, as asas da aeronave se partem e ela cai poucos metros à frente. Algumas pessoas chegam a comemorar a descoberta do sexo do bebê e, de imediato, nem percebem o acidente.

Ao tomarem conhecimento do que aconteceu, os convidados acionaram o resgate, que chegou minutos depois da queda. O piloto, identificado como Luis Ángel, foi retirado do meio das ferragens da aeronave e chegou a ser levado a um hospital da região, mas não resistiu e acabou morrendo.

Fonte: Pleno News/Fotos: Reprodução/Redes Sociais