Avião com prefeitos faz pouso de emergência após pane

Um avião bimotor, que levava políticos de Santa Cruz do Arari para o Fórum Gaepe, em Breves, no Pará, fez um pouso de emergência. O caso aconteceu nesta segunda-feira (20).

A aeronave teve uma pane. As informações são do G1.

O prefeito de Santa Cruz do Arari, Nicolau Pamplona (MDB), estava no bimotor com o secretário de educação da cidade, Sidclei Sacramento, e o prefeito de Cachoeira do Arari, Bambueta Athar (MDB).

Relatos apontaram que o trem de pouso traseiro do avião não funcionou no momento de aterrissagem na pista de pouso de Breves. Por isso, o piloto acabou tendo que pousar em uma uma área de mata.

Pamplona disse que ninguém ficou ferido. Um mecânico foi acionado para realizar reparos no avião, que já voltou à cidade de onde havia partido.

