Avião da droga é apreendido no Acará: suspeitos fogem da polícia pela mata

A inteligência da Polícia Militar do Pará e o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), fizeram uma operação conjunta que interceptou uma aeronave que fazia a rota entre os estados do Mato Grosso e o Pará.

O avião foi encontrado sem o freio de pouso e danificado, em uma pista clandestina do município de Acará. A suspeita é de que a aeronave transportava entorpecentes.

Guarnições da Polícia Militar fizeram buscas próximo ao local onde a aeronave foi encontrada. Em dado momento uma caminhonete foi avistada, porém, os suspeitos fugiram em direção da mata fechada. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, disse que estão sendo feitas buscas com o intuito de localizar e identificar os possíveis criminosos.

Equipes do Graesp, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) e da Polícia Civil do Estado estão envolvidas nas buscas no local, tanto pelo ar quanto pela terra, com atenção principal nos locais de mata fechada, onde possivelmente estão escondidos os suspeitos.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação