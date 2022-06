Avião da Embraer foi usado em filmagens de Top Gun: Maverick

O filme Top Gun: Maverick, sucesso estrelado por Tom Cruise, utilizou um avião da Embraer como parte da produção do longa. A aeronave de modelo Phenom 300 teve papel fundamental nas gravações, sendo escolhido pela produtora Team5 Aerial Systems para fazer imagens 360° com uma câmera acoplada em seu “nariz”.

Foi por meio do Phenom que cenas do porta-aviões USS Abraham Lincoln foram gravadas. Nelas foram exibidos momentos de aproximação e decolagem. Para isso, a aeronave executiva fez uma passagem baixa no navio utilizado no filme.

Por meio das redes sociais, o coordenador das imagens aéreas do filme e piloto de avião, Kevin La Rosa, compartilhou gravações feitas a bordo do Phenom. Na postagem, ele contou ter voado “extensivamente” na aeronave.

– Foi único porque o Phenom carregava dois gimbals de câmera F1 da Shotover Sistems da Team Five Aerials, permitindo-nos voar com duas opções de lentes totalmente diferentes no mesmo voo – explicou.

Além disso, o Phenom 300 já esteve em outras filmagens, como a da série Inspiration4: Viagem Estelar, da Netflix, que retrata a história da missão SpaceX.

O desenho do jato foi feito pela fabricante brasileira e produzido inicialmente em solo nacional. Atualmente, a fabricação é realizada somente na Embraer da Flórida, nos Estados Unidos. A empresa classifica o avião como “uma verdadeira força”.

– Força, suavidade, capacidade. Seu nariz atraente é imediatamente reconhecível. Asas baixas e varridas com winglets fazem uma chegada poderosa, e seu impressionante design cria uma grande entrada dramática. Com uma dominante presença, diferente de qualquer outro, o Phenom 300 é uma verdadeira força – declarou a Embraer.

Fonte: Pleno News

foto: Divulgação/Paramount