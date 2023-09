Avião de pequeno porte cai na selva amazônica e deixa 14 mortos

Um avião de pequeno porte caiu no município de Barcelos, no interior do Estado do Amazonas. O acidente se registrou na tarde de ontem, sábado, 16, vitimando fatalmente 14 pessoas. As informações foram divulgadas pelo site “O Antagônico”. O portal teve acesso à lista de passageiros. Das 14 pessoas, 12 eram passageiros e dois eram tripulantes. Todos eram homens. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que todos os passageiros eram turistas brasileiros que praticavam pesca esportiva. Eles iriam pescar no Rio Negro.



O avião é um Embraer EMB-110 “Bandeirante”, com capacidade de até 18 passageiros, da empresa ManausAerotáxi. Ele decolou de Manaus com destino a Barcelos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, a situação da aeronave era “regular”. Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. O mau tempo da região pode ter contribuído para a tragédia.

Segundo a Defesa Civil, chovia forte no momento da queda. Duas aeronaves que iriam pousar na pista de Barcelos antes do voo que se acidentou cancelaram a aterrissagem por questões de segurança.



O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, disse que, embora ainda não se tenha dados conclusivos sobre o que teria acontecido, segundo relatos de moradores, “a aeronave chegou a aterrissar, mas não teve pista suficiente para frear”.

Os corpos foram levados para um ginásio da cidade e estão “devidamente acondicionados”, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Eles ficaram de ser levados para o IML de Manaus para a realização de perícia. Um avião da Força Aérea Brasileira – FAB seguiu para Barcelos para a realização da perícia neste domingo, 17.



Em nota divulgada ontem, a FAB disse que foi acionada para investigar as causas do acidente. A cidade de Barcelos é conhecida pelo ecoturismo e é um dos principais destinos para pesca esportiva no Brasil. Atualmente, a cidade está em alta temporada da atividade, que acontece entre os meses de setembro e fevereiro.

Lista de passageiros

Euri Paulo dos SantosFábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

Tripulantes

Leandro Souza – piloto

Fernando Galvão – copiloto

Imagem: Reprodução/O Antagônico