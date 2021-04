Avião de pequeno porte cai no Aeroporto da Pampulha, em BH

Um acidente com um avião de pequeno porte no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, mobiliza o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (20/04).

De acordo com a corporação, equipes se deslocam para atender a ocorrência da queda de um jato.

Segundo o chefe das equipes que atuam no local, são três vítimas envolvidas. Duas delas, os pilotos na cabine, ainda estão presos às ferragens. Por volta das 15h, os militares tentavam acessar a parte frontal da aeronave para retirá-los. A outra vítima já se encontra fora do avião, apresentando escoriações.

A princípio, segundo os bombeiros, o trem de pouso da aeronave não abriu.

O acidente assustou moradores da região. “No ano passado teve um outro que caiu. Temos que ficar bastante alerta agora”, disse Reginaldo de Souza, de 46 anos, funcionário publico e morador do Bairro São Bernardo.

Avião

O avião envolvido no acidente possui matrícula PR-MLA. Trata-se de um modelo 35A, fabricado pela Learjet. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave, que pertence a uma empresa de construção, está regular. A validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião é de 30 de março de 2022.

A reportagem do Estado de Minas apurou que pouco antes do acidente, o avião fazia procedimentos de arremetida na pista do Aeroporto da Pampulha, que é quando o piloto suspende o pouso e retoma potência para uma nova decolagem.

Como de praxe, uma investigação deve ser aberta pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Aeronáutica, para apurar as causas do acidente.



Larissa Ricci/ Estado de Minas

Matheus Adler/ Estado de Minas