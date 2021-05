Avião de pequeno porte cai sobre casa em Piraquara, diz PM

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, segundo a Polícia Militar (PM). O acidente aconteceu na tarde deste domingo (30).

De acordo com as primeiras informações da PM, a queda aconteceu por volta das 14h40. A casa atingida fica no bairro Guarituba, ao lado do Aeródromo.

Um idoso de 77 anos teve ferimentos leves na região da cabeça e recusou atendimento médico, de acordo com a polícia.

Ainda não há informações sobre outras vítimas.

A reportagem está sendo atualizada.

Fonte: G1/Foto: Ramon Pereira/RPC