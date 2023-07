Avião que derrapou na pista em SC é retirado após quase 24h

O avião da Latam que derrapou durante o pouso nesta quarta-feira (12), no Aeroporto de Florianópolis, foi retirado da pista na manhã desta quinta (13). A equipe especializada que atuou na retirada da aeronave veio de São Paulo e trabalhava para remover a aeronave desde a noite de quarta.

A derrapagem da aeronave fez com que o avião, de modelo Airbus A321, ficasse atravessado na pista e com o bico no canteiro. Havia 172 passageiros e ninguém ficou ferido. Desde a manhã de quarta, o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens e ainda não havia previsão de quando o aeroporto será reaberto.

Na noite desta quarta, a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, afirmou que o equipamento para remoção do avião pousou em Florianópolis, às 19h15 e que os voos que partiam de Florianópolis até as 7h05 desta quinta-feira estavam cancelados.

Em nota, a Latam informou que os “clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente no site, por meio da área “Minhas Viagens” (https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens).

A empresa ainda destacou que “todos os 172 passageiros e sete tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense”.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/NSC TV