Avião some em área de serra da Mata Atlântica no Paraná

Nesta segunda-feira (3), uma aeronave de pequeno porte sumiu do radar, na altura da Serra do Mar – área de Mata Atlântica no estado. O avião decolou de Umuarama, no noroeste do estado. As informações são do G1.

O Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMOA) disse que a aeronave ia para Paranaguá, litoral do Paraná. No avião bimotor estavam o piloto e dois passageiros.

A corporação avisou que ainda não há informações de queda da aeronave.

O governo do estado disse que os dois passageiros são servidores. No entanto, seus nomes não foram revelados.

A aeronave teria saído da rota, e foram iniciadas buscas em apoio ao Centro Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) com helicópteros do BPMOA e da Casa Militar. Porém, nada foi localizado.

O Cindacta, da Força Aérea Brasileira (FAB), enviou avião especializado de Campo Grande (MS) para a área de buscas.

Segundo a FAB, o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) está coordenando as buscas aéreas na região.

O BPMOA também informou que, no percurso, a aeronave não acionou o ELT (sinal de localização de emergência).

