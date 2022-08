Avistão completa 52 anos com tradição de vender mais barato na esquina da economia

Nesta data, em 1970, surgia o embrião desta que é uma das lojas mais antigas e de sucesso de vendas em Belém, o Avistão, 51 anos vendendo mais barato na Rua Senador Manoel Barata com Travessa Padre Eutíquio, no Centro Comercial de Belém. Ali é a esquina da economia. O Avistão é a empresa carro chefe da holding do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo

Carlos Santos, gráfico, camelô, vendedor, radialista, comunicador, apresentador, youtuber, cantor, empresário e ex-governador do Estado do Pará, conta uma história de vida que redundou no Grupo Carlos Santos, o qual conta com loja e um conglomerado de comunicação formado por rádios, TV, jornal e site com rádio e TV na web, entre outros.



Carlos Santos vencedor, como ele mesmo diz por ser persistente em tudo o que faz. Na persistência de ser diferente, como lhe foi dito pelo grande empresário Conrado, o empresário Carlos Santos largou o emprego para trabalhar por conta própria, como camelô, vendendo discos, “limão doce”, até que aconteceu o inesperado: o rapa da Prefeitura de Belém arrastou todos os seus discos.



Quando Santos foi resgatar sua mercadoria na Central de Polícia, percebeu que lhe roubaram 50% de seus produtos. Assim, aconteceu o mal para que o empresário tomasse a firme decisão de investir em uma loja própria. Surgia, então, a Discolux.



A partir daí o sucesso se consolidava com a Discolândia e a Discosom. Posteriormente viriam a Discoradio, a Discotudo, o Feirão Clube do Disco, o Clube do Sucesso, gravadora Gravassom e a Tropical Propaganda que formaram o Grupo Carlos Santos. Então, com toda essa estrutura, surgia o Avistão, com foco principal no comércio de colchões e móveis.

E a história de sucesso não parou: vieram a Super Rádio Marajoara AM-1.130, a TV Marajoara Canal 50.1 Digital e o centenário jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.



Carlos Santos tem programa de sucesso no rádio e televisão e sua Live no seu canal no YouTube.