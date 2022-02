Avó de Eliezer sobre sexo com Maria: “Coisa de jovem à flor da pele”

A equipe do brother afirmou que a avó não desgruda os olhos da TV para acompanhar a jornada do neto na casa mais vigiada do Brasil

Após o clima esquentar entre Eliezer e Maria embaixo do edredom na manhã desta quinta-feira (3/2), no BBB22, esta coluna conversou com a avó do brother para saber a opinião dela sobre as cenas de intimidade protagonizadas por ele na casa mais vigiada do Brasil. Fã declarada de Eliezer, dona Juliete do Carmo deixa claro que confia muito em tudo que Eliezer vem fazendo dentro do programa e que não é contra os beijos e amassos entre os dois participantes.

Ele é adulto e confio em tudo que ele está fazendo. Não sou contra os beijos e amassos que eles têm dado. Isso é coisa de jovem à flor da pele”, declarou. Os brothers estão se envolvendo e chegaram aos “finalmentes” no fim da madrugada desta quinta-feira, após a festa do líder da semana, Tiago Abravanel.

Foi uma jornada e tanto para Maria e Eliezer irem para a cama após a festa. Os dois queriam aproveitar o fato de que o quarto estaria vazio durante a madrugada para usá-lo, contudo, em mais de um momento, o casal foi atrapalhado por brincadeiras de Vyni, Laís e Eslovênia.

Eli e Maria chegaram a tomar banho durante a madrugada para irem até o quarto e a sister pegou 3 camisinhas, porém, após mais brincadeiras de participantes e o medo do brother de ser cancelado, a investida foi interrompida na madrugada. Os dois só tiveram alguns instantes de sossego – e prazer – no começo do dia.

