Avós pulam de prédio após neta de 11 anos atear fogo em sofá

Os avós de uma menina de 11 anos tiveram que pular do quarto andar de um prédio no município mineiro de Patos de Minas, neste sábado (14), após a neta trancá-los no quarto e atear fogo no sofá do apartamento. Segundo informações apuradas pelo jornal mineiro O Tempo, o fato teria ocorrido após os avós negarem a utilização de um aparelho celular pela criança.

De acordo com o registro feito pela Polícia Militar (PM), com informações do avô da garota, que tem 70 anos de idade, a menina foi até o quarto onde estava o casal e pediu o celular. Porém, após a avó, de 53 anos, negar o pedido e dizer que ela não estava autorizada a usar o aparelho, a menina disse que iria descer para brincar de patins, fechando a porta do quarto em seguida.

O homem então disse ter dormido e já acordado sentindo o cheiro de fumaça e ouvindo estalos de madeira quebrando. Ele tentou sair, mas percebeu que a porta estava trancada por fora e teve que arrombá-la. No entanto, após sair do quarto, ele foi surpreendido pelo fogo que impossibilitava a saída do casal do apartamento.

Diante disso, e com a recomendação de policiais militares que tentavam sem sucesso apagar o fogo do imóvel, os vizinhos colocaram colchões do lado de fora do prédio e salvaram o casal, que pulou da janela do apartamento. Após o ocorrido, a avó da criança foi levada ao hospital, enquanto o avô, que estava consciente e caminhando, não precisou ser hospitalizado.

Já a menina, que segundo a PM teria descido as escadas para andar de patins na área comum do prédio após prender os avós no apartamento, foi entregue aos cuidados da mãe e será acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Confira o vídeo do ocorrido:

🇧🇷 Brasil: l Criança ateia fogo em sofá, provoca incêndio e avós pulam do 4º andar em Minas Gerais. As quedas foram amortecidas por colchões colocados no chão por vizinhos pic.twitter.com/hwdZ90d31q — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) October 15, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de Vídeo das Redes Sociais