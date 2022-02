Azedou o Todynho: lua de mel de Jojo vira pesadelo após polêmica

A lua de mel de Jojo Todynho e Lucas Souza virou um pesadelo. A cantora e o oficial do Exército, que oficializaram a união no último dia 29 de janeiro, estão no meio de uma polêmica envolvendo a família do rapaz. O pai de Lucas, Renato Souza, afirmou que o filho teria o desconvidado da cerimônia e que negava suas origens há anos. No dia seguinte, ele usou as redes sociais para rebater as declarações do pai biológico. A relação, que começou de forma polêmica, vem dando o que falar.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram