Aziel Nevez realiza live musical neste domingo, 13

Aziel Nevez, músico, cantor e compositor paraense, realiza live musical neste domingo, 13, a partir das 20h, no seu canal do YouTube, onde vai presentear seu público com muita música nos estilos gospel, soul e black music que são sua marca registrada. O evento tem como objetivo proporcionar entretenimento de qualidade ao público que o segue dentro do circuito cultural do Pará.

“Esse show em formato virtual tem o objetivo de levar, fé, diversão e entretenimento para as pessoas que me seguem e me acompanham. Vivemos tempos tão difíceis, que as pessoas de um modo geral precisam desse divertimento, e meu papel enquanto músico é o de proporcionar isso”, comenta o músico sobre o evento.

Cantor e compositor paraense, Aziel Nevez é nascido em Belém do Pará e começou a escrever poemas nas gincanas estudantis do Instituto Dom Bosco, onde ensaiava seu talento musical desde jovem. Aprendeu a tocar violão e saxofone na igreja, vindo depois a se aperfeiçoar nas escolas do SAM e Conservatório Carlos Gomes, onde respectivamente estudou saxofone e piano.

“A música faz parte da minha vida desde antes de eu ter consciência de que eu estava vivo (risos). Acho que desde a barriga da minha mãe, ela colocava algumas músicas para eu escutar, só sei que a música parece estar em mim de outras vidas, é um sentimento divino”, explica o cantor.

Sempre compondo, faz parceria com artistas paraenses e de outros estados no Brasil e inclusive artistas de fora do país. Cantor de voz marcante já reconhecida em muitos jingles publicitários e políticos, seguiu a vida produzindo shows nos mais diversos teatros de Belém, fomentando cultura e descobrindo talento, seu propósito de vida.

Apesar de possuir 6 CDs gravados, Aziel jamais teve o objetivo de se vincular a algum selo, e do contrário, ele sempre escolheu a parceria dos amigos como os DJs Fábio Pereira, Henry T, e os músicos Ziza Padilha e Anderson Brum. “Cantar pra mim é uma missão que Deus me deu, enquanto eu puder fazer isso eu farei, e essa live de domingo não é diferente, vou pregar e levar a tranquilidade para aqueles que precisam através de um show virtual e ao acesso de todos”, comenta o cantor sobre seu show.