Babá dos filhos de Príncipe William e Kate Middleton recebe mais de R$ 700 mil

A responsável por cuidar dos três filhos de Kate Middleton e do Príncipe William é muito bem recompensada pelo trabalho. A espanhola Maria Teresa Turrion Borrallo, de 44 anos, tem um salário de 120 mil libras, o equivalente a R$ 733 mil.

De acordo com o casal real, Maria Teresa é uma ajuda “do céu” nos cuidados com George, de 8 anos, Charlotte, de 6, e Louis, de 3. Devido a muitos compromissos oficiais, William e Kate revelaram que ficam com o coração na mão por deixar os filhos em casa, ou seja, no Palácio de Kensington. No entanto, os duques sentem-se mais tranquilos pela presença da babá que tornou-se indispensável para a família.

Maria Teresa Turrion Borrallo começou a trabalhar com a família no início de 2014, quando o primogênito George tinha apenas seis meses de vida. De acordo com o The Mirror, Maria Teresa mora com a família real no Palácio de Kensington e em Anmer Hall – casa de campo onde a família gosta de passar feriados e parte das férias.

Formada pela Norland College, na Grã-Bretanha, há mais de duas décadas, Maria Teresa se graduou na renomada instituição, fundada em 1892. Ela, segundo a imprensa internacional, já teria trabalhado em outras famílias de famosos e sua dedicação é 100% voltada à família em que está trabalhando.

Além da formação, a babá foi treinada para situações de riscos que podem vir a ocorrer com George, Charlotte e Louis. Ela ainda possui conhecimentos de tae kwon do, treinamento antiterrorista e também sabe dirigir sob situações climáticas extremas, além de evitar cliques inconvenientes de paparazzi.

Borrallo tem também um apoio adicional que a Norland College, onde se formou, dá a todos os seus ex-alunos: apoio psicológico em tempo integral.