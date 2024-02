Baby do Brasil reforça apocalipse: “Ouvi no meu ouvido Deus falar”

A cantora Baby do Brasil usou as redes sociais, nesta segunda-feira (12), para se manifestar após a suposta polêmica com Ivete Sangalo, no carnaval de Salvador (BA).

Na madrugada de domingo (11), Baby protagonizou um momento de pregação ao encontrar Sangalo. Ao iniciar sua fala, Baby disse que “entramos em Apocalipse” e afirmou que o “arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e 10 anos”.

Ivete respondeu na sequência, dizendo: “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta ele”, no que parecia ser uma referência à música Macetando, gravada por ela com participação da cantora Ludmilla.

Baby então pediu em seguida que Ivete cantasse a música Pequena Eva, canção de Umberto Tozzi que foi regravada pela Banda Eva em 1997 quando o grupo tinha Sangalo como vocalista. Ivete, no entanto, ignorou o pedido e disse que cantaria Macetando.

No post desta segunda-feira, Baby destacou que Ivete é uma amiga antiga. No início da publicação, ela disse que, em breve, postará um vídeo para esclarecer que não houve briga.

– Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas, queria deixar uma mensagem para todos por tudo que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, pra vocês saberem, que não tivemos nenhuma briga.Como disse Mahatma Gandhi, “divergência de opinião não é motivo para brigas”. Eu amo a Ivete ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda! Tudo o que aconteceu está na direção de Deus! Em breve faço uma live pra gente falar sobre esse assunto, e para quem interessar possa. Mas o alerta foi dado: “Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo” Porque no arrebatamento o Espírito Santo sairá da terra junto com todos os arrebatados – escreveu.

Baby prosseguiu fazendo considerações sobre o apocalipse.

– A tribulação que vai ficar aqui, está escrito, que nunca houve outra igual. Se por ventura isso acontecer nessa geração, enquanto estivermos vivos, precisamos ser arrebatados, pois somos do bem, somos de Deus e é só declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e reconhecer que ele é o Filho de Deus! Esse papo é muito louco, eu concordo! Mas muito mais louco é olhar pro céu e saber que não tem fim e que a Terra é uma esfera girando em torno de seu eixo! Vai encarar ou vai anestesiar? Deus está vivo e no controle de tudo, só precisamos reconectar com Ele através de seu filho o Cristo, Jesus! Queridos que Deus nos abençoe e nos dê inteligência e sensibilidade espiritual, para discernirmos e ouvirmos a sua maravilhosa voz! Meu sincero carinho e amor a todos. In the name of the Lord Jesus – concluiu.

Já no vídeo publicado, Baby destacou que falou o que ouviu Deus falar ao sei ouvido.

– Eu ouvi no meu ouvido direito o Pai falar: “fala, fala tudo, agora”. O que eu posso fazer, gente? Eu sou do matrix. (…) Eu tenho que obedecer e eu obedeci. (…) O mundo tá louco. O apocalipse tem que acontecer. (…) Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior.

Fonte: Pleno News/ Foto: Bento / AgNews