Baby do Brasil volta a comentar ocorrido com Ivete: “Criancice”

A cantora Baby do Brasil voltou a comentar o ocorrido do último domingo (11) com Ivete Sangalo no carnaval de Salvador, quando falou sobre o Apocalipse e disse que o arrebatamento está próximo. Em entrevista ao site UrbNews, Baby disse ter uma “criancice” e que “às vezes fica um pouco irresponsável”.

– É uma loucura que acontece às vezes comigo, é uma criancice que eu tenho, que às vezes fica um pouco irresponsável, mas Deus dá jeito em tudo – disse.

A artista também voltou a dizer que ela e Ivete são amigas e justificou a reação da cantora ao seu pronunciamento no carnaval.

– Ela tomou um susto muito grande, imagina você homenagear a pessoa que você tem o maior amor e, de repente, a pessoa falar do arrebatamento, do Apocalipse. Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela tá vendo – declarou Baby.

SOBRE O CASO ENVOLVENDO IVETE E BABY

No último domingo (11), Baby e Ivete se uniram para uma apresentação no bloco Coruja, em Salvador, quando Baby falou sobre a possibilidade do Apocalipse e do arrebatamento estarem próximos de acontecer.

– Todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-Lo – declarou Baby.

Ivete, que pareceu surpresa com a declaração, disse que não deixaria o Apocalipse acontecer.

– Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse – iniciou ela.

Em seguida, Baby pediu para que Ivete cantasse Pequena Eva, mas a cantora declarou que apresentaria Macetando, parceria sua com Ludmilla.

– Eu vou cantar o Macetando porque Deus está mandando um Macetando certo. É o “Macetando de Jesus” e Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento – completou Ivete.

Fonte: Pleno News/ Foto: Webert Belicio/Agnews