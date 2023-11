Bacci e Datena trocam farpas ao vivo em noticiário sobre chuva

Concorrentes pela audiência nas tardes da TV aberta, os apresentadores Luiz Bacci e José Luiz Datena trocaram farpas ao vivo na última quarta-feira (1°) durante os programas Cidade Alerta, da Record TV, e Brasil Urgente, da Band. O fato aconteceu durante a cobertura da chuva que atingiu partes da Região Metropolitana de São Paulo no fim da tarde de quarta.

Em determinado momento do Cidade Alerta, Bacci exibiu imagens do helicóptero da Record sobrevoando a Grande São Paulo em meio à chuva e aproveitou para alfinetar a estrutura do Brasil Urgente que, em razão de uma crise financeira, teve que dispensar o uso da aeronave.

– Muito bem, você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, são imagens ao vivo! São imagens ao vivo aqui do nosso helicóptero, né? Nós temos a maior estrutura do horário, do jornalismo; então, aqui você sabe que tem imagem ao vivo do helicóptero – disse o âncora do jornalístico da Record.

Bacci ainda provocou o programa de Datena ao dizer que “o Brasil escolheu o menino de ouro, o resto é chororô”.

– E abre a tela do helicóptero pro povo, abre a tela do helicóptero da Record. Onde é que nós estamos sobrevoando agora? [São] Imagens ao vivo de São Paulo! Não tem jeito, o Brasil escolheu o menino de ouro, o resto é chororô – declarou.

Datena, porém, respondeu as provocações do concorrente e mostrou em uma câmera estática uma imagem que não exibia qualquer sinal de chuva.

– Sabe o que eu acho? Que o [ministro] Alexandre de Moraes, que combate fake news na rede social, devia combater fake news em televisão também. Ele iria pegar muita gente que espalha fake news. Não tá chovendo forte coisa nenhuma! – disse.

O apresentador da Band disse ainda, sem citar Bacci, que quem “mente com fogo, mente com notícias, mente com tudo”.

– É fake news! É espalhar terror com uma coisa que não está acontecendo. Não tá chovendo forte em São Paulo e nem vai chover forte em São Paulo – completou.

