Badosa vai às oitavas em Miami

A tenista espanhola Paula Badosa, número seis do mundo, emplacou boa exibição neste domingo para garantir vaga nas oitavas de final do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 8,5 milhões.

Badosa superou a cazaque Yulia Putintseva, 47ª colocada, por contundentes 6/3 6/2 após 1h21min. Foram cinco quebras de saque da espanhola que teve seu serviço rompido apenas uma vez.

A tenista vai enfrentar por vaga nas quartas de final a ex-número 1, Victoria Azarenka, ou a jovem de 16 anos, a tcheca Linda Fruhvirtova.

Por Lance

Fonte: esportes.r7