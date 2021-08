Baenão é vistoriado pela CBF para instalação do sistema VAR

Uma equipe da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que administra os equipamentos do VAR (Video Assistant Referee) realizou a vistoria o estádio Evandro Almeida, o Baenão, na tarde de ontem, segunda-feira, 2. Durante a visita, foi definida a sala que irá funcionar o VAR a partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B.



O espaço será na sala pelo setor da Almirante Barroso. “O nosso estádio está apto para receber o VAR. A visita foi importante para analisarem e aprovarem a sala para a colocação dos equipamentos. Será em uma sala pelo lado da Almirante Barroso”, disse Fernando Silva, diretor de estádio do Leão Azul.

Além disso, foram vistoriados espaços na arquibancada para posicionar as câmeras e cabos.

A vistoria foi acompanhada pelo diretor de estádio do clube, Fernando Silva, e vistoriada pelo representante da CBF, Ítalo Medeiros; Del Filho e Lúcio Ipojucan, pela Federação Paraense de Futebol (FPF); Régis Almeida, da SporTV; e Sandro Leite, da SportHub.

Equipe encarregada da vistoria no Baenão para instalação do VAR

Foto: Samara Miranda/Agência Remo