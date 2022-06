BAHIA X CHAPECOENSE – BRASILEIRÃO SÉRIE B – 13ª RODADA 14.06.22

Daqui a pouco Bahia e Chapecoense disputam na Arena Fonte Nova, a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida está marcada para as 19h, e terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Com 100% de aproveitamento como mandante na competição, o Bahia ve, de três vitórias consecutivas. A equipe está em uma boa fase e é o vice líder na Série B, com 25 pontos.

Já o Chapecoense está a sete jogos sem sentir o gosto da vitória durante o campeonato. Com tudo, o time ocupa a 18° colocado, com 12 pontos, e objetivo do confronto desta noite é vencer o Bahia e ficar longe do Z-4 e subir na classificação.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação