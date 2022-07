O jogo do Bahia e Náutico será na noite desta sexta-feira (29), a partir das 19h, o confronto entre ambas equipes será pela 21ª rodada da Série B. A partida acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, e terá cobertura pelo canal do YouTube de A Província do Pará.

Atualmente o Bahia está bem no G-4, com quatro pontos a mais que o quinto colocado. O tricolor começou a Série B com uma sequencia de seis vitorias seguidas como mandante, mas depois caiu o rendimento e não vence há cinco partidas.

O Náutico vem em uma má fase, com quatro derrotas consecutivas. O objetivo desta noite é encerrar essa maré de jejum histórico contra o Bahia, de nunca ter vencido o rival em Salvador em jogos oficiais.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação