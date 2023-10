Baile da Asa faz noite explêndida de luxo e charme nos salões do Cassazum

Organização, atrações musicais e presença maciça das autoridades e associados foram impecáveis na programação festiva do tradicional “Baile da Asa” promovido pela diretoria do Cassazum. O Comandante do I Comar, Major Brigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, acompanhado de assessores da área militar da Aeronáutica, enalteceu o evento que contou com diversas atrações, tais como a apresentação da “Orquestra Catalina BIG Band”, que abriu o evento com show e recebeu muitos aplausos sob a regência do maestro Messias Oliveira.

Depois ocorreram shows com as bandas “Camarote VIP” e “Markinho Duran”, que levaram o público a lotar o salão de dança do clube militar, com um repertório de músicas da mais alta qualidade.

A diretoria do Cassazum, à frente os suboficiais da Aeronáutica Heloísa Helena e Messias Oliveira, respectivamente presidente e vice-presidente, anfitriões do “Baile da Asa”, agradeceram a presença de todas pessoas que prestigiaram a programação alusiva à festa, que todos os anos se realiza nesta fase no clubr militar, um dos mais tradicionais da capital paraense.

Imagens: Nonato Batista