Bairro Castanheira festeja a entrega da rua Joaquim Fonseca revitalizada pela Prefeitura de Belém

“Aqui a pessoa jogava lixo e agora tá ótimo, com saneamento básico, rede de esgoto e a criançada aqui ‘estão’ brincando na rua, é dignidade de moradia. Muito bom o serviço”, narrou empolgada a moradora Silvana Freitas, na entrega da rua Joaquim Fonseca totalmente revitalizada, no bairro do Castanheira, na manhã deste sábado, 04.

A obra da Prefeitura, orçada em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), melhora de forma direta a vida da comunidade. Confira os seriços:

microdrenagem;

pavimentação asfáltica de 930 metros de extensão e média de 6 metros de largura;

paisagismo;

iluminação modernizada em LED com 18 pontos ao longo da via;

calçamento e sinalização da rua;

a implantação de ciclorrota, onde bicicletas e demais veículos utilizam o mesmo espaço, e que interligará a rua Joaquim Fonseca com a avenida João Paulo II.

Participação cidadã

“Quem viu a situação dessa rua há mais de 30 anos sabe o que esse momento representa. Foi uma conquista da comunidade a partir do Tá Selado”, contou a conselheira do Tá Selado (programa municipal de participação dos moradors nas obras) e moradora da área, Jeruza Honorato. “Fizemos essa solicitação junto à Prefeitura de Belem e fomos atendidos”.

Para o construtor Amadeu Biage, 69, que visita o filho frequentemente, a rua inaugura um novo momento para os moradores da área. “É muito melhor agora chegar na rua da casa do meu filho. O asfalto é vida e dignidade. Espero que esse serviço avance, acredito que vai chegar em todos os bairros”, frisou Amadeu.

Meio ambiente: cuidar do lixo

A Secretaria Municipal de Saneamento levou, também, à comunidade ações de educação ambiental, orientando sobre a importância dos horários de coleta dos resíduos sólidos e reforçou o serviço disponível do Zap Entulho.

Dignidade para Belém, como sempre destaca o prefeito Edmilson Rodrigues: “Essa é uma grande obra, um investimento público que melhora a vida e dá dignidade ao povo. É uma obra para durar com asfalto de primeira, com serviço de base e microdrenagem. Pra nós, é importante que a obra dure muito. Viva a Joaquim Fonseca”, festejou com o povo o prefeito Edmilson.

Criançada

Durante a entrega da nova rua, a Prefeitura de Belem, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Sejel), disponibilizou brinquedos, pula-pula e distribuição de pipoca e algodão-doce para crianças da comunidade.

A obra é uma ação integrada das secretarias municipais de Saneamento (Sesan), Urbanismo (Seurb), Meio Ambiente (Semma) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação