Bairro do Atalaia ganha mais uma escola totalmente reformada

“Cuidar da educação faz parte do nosso compromisso de cuidar da cidade e seguimos fazendo isso em todos os segmentos do nosso município”. Essas foram as palavras do prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, na manhã desta quarta-feira, 10 de agosto, em mais uma reinauguração de unidade educacional totalmente revitalizada. Desta vez, o contemplado foi o Anexo Combat, uma extensão da EMEF Júlia Barbalho, no bairro do Atalaia.

Para a gestora da escola, Sabrina Palheta, a reforma, que beneficiará os 167 alunos do maternal II, pré I e pré II, nos turnos manhã e tarde, além de professores e a equipe técnico-pedagógica da unidade, vai ajudar muito a comunidade do entorno, já que o Combat é o único anexo do bairro e, isso, além de contribuir para a melhora no ensino das crianças, irá ajudar pais e responsáveis na busca por um espaço de qualidade.

A requalificação contemplou salas de aula, espaço de convivência, refeitório, pintura, reestruturação do telhado, modernização dos sistemas hidráulico e pluvial, além da instalação de centrais de ar-condicionado. No caso do espaço de convivência, além de servir para os alunos realizarem atividades lúdicas e educativas, funciona como um auxílio para a comunidade, que utiliza o espaço para práticas esportivas e realização de cursos.

A mãe do pequeno Antony, de 3 anos, Rosângela Marinho, muito feliz, elogiou o novo ambiente escolar do filho. “O espaço está muito bonito e acolhedor e tenho certeza que o aprendizado do meu filho será muito melhor. Espero que todos cuidem com zelo desse lugar”. E sobre esse mesmo tema, cuidado e zelo, a secretaria de educação, professora Leila Freire, reforçou: “Cuidar do prédio, manter ele em pleno funcionamento é uma tarefa de cada um de nós. Assim, garantiremos às crianças dois direitos, o de aprender e o de estar em uma escola digna”.

Imgens: Ascom/PMA