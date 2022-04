Bairros assistidos pelo TerPaz apresentam redução da criminalidade em três anos do Programa

O Territórios pela Paz (TerPaz), programa do Governo do estado que visa a promoção de políticas públicas através de ações integradas dos órgãos governamentais para coibir crimes e potencializar ações sociais em sete bairros considerados de maior vulnerabilidade social da Região Metropolitana de Belém, vem colhendo resultados positivos, desde de sua implantação, ainda no ano de 2019.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), através da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), os bairros contemplados pelo Programa reduziram, em média, mais de 50% os crimes violentos, nos últimos três anos, quando comparados com o ano de 2018.

“Após, praticamente, três anos de implantação do TerPaz, conseguimos atingir uma forte redução em todos os bairros em que o TerPaz está presente. Isso tudo fruto de um trabalho integrado da Segurança Pública que atuou, inicialmente, com o choque operacional nesses locais para que conseguíssemos coibir a criminalidade e reduzir em mais de 50% os crimes nesses locais. As ações prepararam esses territórios para que demais órgãos do estado pudessem atuar com a chegada das Usinas da Paz”, disse o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

Choque operacional

Um dos planos de ações iniciais foi o combate e controle da criminalidade em sete bairros da Região Metropolitana de Belém, que apresentavam, na ocasião, elevados índices de criminalidade, de acordo com o levantamento das áreas de inteligência e análise criminal. Os bairros mapeados para o desenvolvimento das ações foram Cabanagem, Terra Firme, Jurunas, Guamá, Bengui e Condor, em Belém. Icuí-Guajará, em Ananindeua e Nova União, em Marituba.

O Programa iniciou suas atividades com ações de segurança pública coordenadas pela Segup, em conjunto com os demais órgãos de segurança Pública do estado, reforçando o efetivo nessas áreas que apresentavam uma mancha criminal alta. Através da ampliação de ações, por meio do choque operacional da Segurança Pública, foi possível reduzir a criminalidade, estabilizando os índices, para abrir o caminho para as atividades sociais, com a chegada das Usinas da Paz.

“Já estamos indo para o terceiro ano da implantação do TerPaz em que a segurança pública foi fundamental na tomada de território e no choque operacional, fortalecendo a presença do Estado nesses territórios, através das forças de segurança, para poder permitir que os demais serviços chegasse até esses locais levando as ações sociais para os bairros”, pontuou o titular da Segup.

Números

Em três anos, os bairros contemplados pelo TerPaz obtiveram reduções significativas em relação aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídios, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. No bairro da Cabanagem, a redução no CVLI foi de 64%, já no Bengui 88%, Condor 52%, Guamá 62%, Jurunas 77%, Terra Firme 63%, Icuí-Guajará 74% e Nova União, em Marituba 70%. Os dados são referentes ao período de janeiro a dezembro comparados com o ano de 2018 e 2021.

Quanto aos crimes de roubo, as reduções também se apresentam favoráveis quando comparados com o mesmo período dos anos de 2018 e 2021. No bairro da Cabanagem foi computada uma redução de 24%, já no Bengui 38%, Condor 47%, Guamá 35%, Jurunas 53%, Terra Firme 44%, Icuí-Guajará 29% e Nova União, em Marituba 23%.

“Nós chegamos à redução, comparando com 2018 e 2021 de 88% em alguns bairros do TerPaz. Em todos eles a média se apresenta muito acima de 50%. Obtivemos, inclusive, redução forte nos crimes de roubo também, o que demonstra a assertiva dessa ação, que veio com a entrada policial e na permanência dela nesse territórios. Hoje, a Segurança Pública permanece nos locais, não só com o choque operacional, mas também com a articulação entre mais de 30 Secretarias e Órgãos do governo, oferecendo serviços à população, e cada vez, tendo mais proximidade e a confiança delas”, finalizou Ualame Machado.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Marcos Santos/Jader Paes