Bairros atendidos pelo programa TerPaz recebem ações de prevenção contra incêndios e acidentes domésticos

Na manhã de ontem (20) foram iniciados, pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil a campanha de Prevenção nas Residências dos bairros atendidos pelo programa Territórios pela Paz (TerPaz), em Belém, e na Região Metropolitana.

As atividades fazem parte da Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros/Defesa Civil e procura realizar a visita domiciliar e levar á comunidade, do entorno das Usinas da Paz, orientações preventivas de incêndios e acidentes domésticos.

No bairro da Cabanagem, em Belém, as equipes conversaram com cerca de 100 famílias e realizaram também a substituição do conjunto de equipamentos que compõem o sistema de reutilização de gás de cozinha doméstico (mangueira e regulador de GLP), chamado de kit gás.

As ações já haviam sidos realizadas também no território de Nova União, em Marituba, amanhã (22) será a vez do Benguí, em Belém. No total, 300 famílias serão beneficiadas com os serviços do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.

Foto: ASCOM / CBMPA