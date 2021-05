Bairros centrais de Belém ficarão sem água de 22h às 5h

Desde a noite de ontem, 3, até quinta-feira, 6, sempre no horário entre 22h e 5h da madrugada, a Cosanpa irá cortar o fornecimento de água nos bairros do Umarizal, Nazaré e parte do Reduto. A Cosanpa informou que a programação visa interligar novas redes da região, por isso a interrupção no período noturno.

Nos últimos meses, quem passou pelos bairros percebeu os vários buracos abertos em diversas vias pela Companhia. Enfim, parece teremos o resultado, mas enquanto estiveram abertos, causaram certos transtornos nos horários de pico do tráfego. Houve até um carro que caiu dentro de um, devido a um forte temporal que caiu na cidade.

É bom se preparar, pois o líquido mais essencial estará em falta nas noites desses três bairros.

As novas redes em PEAD – Polietileno de Alta Densidade – irão ajudar na melhoria de pressão da água em toda a área, além de reduzir a incidência de vazamentos por conta de rompimentos, o que era muito frequente na rede antiga, feita de cimento.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Emanuel Maciel