Bairros contemplados com o Terpaz não apresentam aumento de criminalidade

Prestes a fazer dois anos da primeira instalação, o Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) presente em sete bairros da Região Metropolitana de Belém, continua gerando reduções significativas da criminalidade e proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população.

De janeiro a 20 de maio deste ano houve queda nos índices de crimes violentos letais intencionais (CVLI) na maioria dos bairros atendidos. O resultado é o conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), junto com o eixo na área de segurança pública, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Guamá, Jurunas, Terra Firme, Benguí, Cabanagem (Belém), Icuí (Ananindeua) e Nova União (Marituba), foram os bairros escolhidos desde 2019 para receber as políticas de segurança pública interligadas com ações de cidadania para levar perspectiva de vida digna, com lazer, educação, cultura, entre outros aspectos sociais.

Resultado: seis dos sete bairros atendidos não demonstram aumento dos Crimes Violentos Letais Intencionais que envolvem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, como por exemplo no Jurunas, Terra Firme e Centro de Marituba que alcançaram a redução de 100% ao comparar o período de 1° a 20 de maio dos anos de 2020 e 2021. No Guamá a queda foi de 25%, no mesmo período.

Foto: Jader Paes / Agência ParáCom a tendência de espelhar os resultados positivos em todo o Pará, levando ações que deram certo na região metropolitana de Belém para os interiores, o Estado está construindo dez Usinas da Paz, sete nos bairros atendidos pelo TerPaz, na região Metropolitana de Belém, e em mais três cidades da região sudeste do Estado (Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá), cada Usipaz terá uma sala específica da segurança pública para reuniões e definições de estratégias no combate a criminalidade.

Outra ação desenvolvida nos interiores é o ‘Projeto Segurança Por Todo o Pará’ que tem como objetivo reunir os gestores para discutir, identificar e buscar soluções para problemas de cada região, e assim garantir mais proteção à população.

“Nós estamos monitorando diariamente as ações aplicadas em cada bairro e temos alcançado resultados positivos, porém com esse monitoramento e a avaliação também das estatísticas criminais nas localidades podemos saber onde se deve potencializar as atividades policiais de acordo com a mancha criminal e assim combater a violência de forma mais eficaz”, avaliou o titular da Segup, Ualame Machado.