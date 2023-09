Bairros contemplados pelas Usinas da Paz apresentam redução histórica na criminalidade nos últimos 5 anos

Os indicadores de criminalidade dos sete bairros da Região Metropolitana de Belém, contemplados pelas Usinas da Paz, integrantes da Política Pública Territórios pela Paz (TerPaz), apresentam reduções significativas nos últimos 5 anos, desde a sua implantação iniciada com as ações de segurança pública desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com os demais órgãos de Segurança do Estado.

De acordo com os dados divulgados na manhã deste sábado (30) pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, os bairros contemplados pelo Programa reduziram, em média, 86,42% os Crimes violentos Letais e Intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal, e ainda, 75,28% os crimes de roubo. Os números são referentes ao comparativo dos oito primeiros meses do ano de 2018, antes da implantação do Programa, com o ano de 2023, já com a presença das Usinas da Paz nos bairros da RMB.

“Reforçando a assertiva da política pública dos Territórios pela Paz, nós, mais uma vez, confirmamos o fato de que nos bairros da Região Metropolitana de Belém (RMB), a redução em todos os crimes é impactante, em especial no que se refere aos crimes violentos e nos crimes de roubo, com reduções significativas após o nosso choque operacional para a chegada das Usinas. Os números nos trazem a certeza de que o projeto é um sucesso, e que claro, ele será, bem como, já está sendo implantado para todo o estado, para que possamos disseminar para toda a população paraense esse projeto magnífico que transforma a vida e a realidade social das pessoas”, disse o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

Territórios– Os bairros previamente mapeados para o desenvolvimento das ações de segurança e cidadania, na Região Metropolitana de Belém foram: Cabanagem, Terra Firme, Jurunas, Guamá, Bengui e Condor, em Belém. Icuí-Guajará, em Ananindeua e Nova União, em Marituba. Além dos municípios de Parauapebas e Canaã do Carajás, que também já contam com as primeiras Usinas da Paz atuantes em municípios fora da Capital do estado.

Números

De acordo com os dados apresentados, os bairros contemplados pelo TerPaz, na RMB, obtiveram reduções significativas, em relação aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídios, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os índices apresentaram redução de 88% no bairro do Jurunas/Condor, já no Centro de Marituba 89%. Na Cabanagem 94%, no Benguí 93%, Guamá 69%, Terra Firme 82%, Icuí-Guajará 90%.

Já em relação aos crimes de roubo, os índices também apresentam reduções, bem como, no bairro da Cabanagem de 73%, no Benguí 80%, Jurunas/Condor 79%, Guamá 74%, Terra Firme 74%, Icuí-Guajará 62% e Centro de Marituba 86%. Os dados são referentes ao comparativo do período de janeiro a agosto, dos anos de 2018 e 2023.

As reduções também refletem nas usinas instaladas nos municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas. Onde foram computadas reduções de 70% nos roubos em Parauapebas, e em Canaã dos Carajás 72%. Já em relação aos crimes violentos, o município de Parauapebas apresentou redução de 51% e em Canaã dos Carajás 50%.

Choque operacional

O Programa iniciou suas atividades com ações de segurança pública coordenadas pela Segup, em conjunto com os demais órgãos de segurança Pública do Estado, reforçando o efetivo nessas áreas que apresentavam uma mancha criminal alta. Por meio da ampliação de ações, de choque operacional realizado pela Segurança Pública, foi possível reduzir a criminalidade, estabilizando os índices, para abrir o caminho para as atividades sociais, até a chegada das Usinas da Paz que contemplam ações de prevenção e serviço social ás comunidades dos Bairros onde as Usinas estão instaladas.

Usinas da Paz

O Programa do Governo do Estado foi criado com o objetivo de promover políticas públicas através de ações integradas dos órgãos governamentais para coibir crimes e potencializar ações sociais em sete bairros considerados de maior vulnerabilidade social da Região Metropolitana de Belém, assim como, nos municípios do estado, onde hoje as Usinas da Paz já foram implementadas vem colhendo frutos positivos no combate a criminalidade. Hoje as Usinas são o maior programa de assistência social do Brasil.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag PArá