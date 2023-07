Bairros da zona leste de Santarém, no oeste do Pará, recebem as ações do PPBC

Mais uma edição do Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades (PPBC) foi realizada ontem, sexta-feira, 30. Desta vez, a ação foi realizada na Escola Municipal João Bianor, beneficiando em especial a população dos bairro Pérola do Maicá, Área Verde, Jutaí e Maicá. Foram mais de 5 mil atendimentos, dentre consultas psicossociais, emissões de identidade e consultas odontológicas.



A iniciativa é da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Semg), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), além do apoio de diversos órgãos e entidades.



Os atendimentos integrados e descentralizados contemplam as áreas de saúde, beleza e cidadania e visam facilitar o acesso aos moradores de áreas periféricas da cidade. É o que afirma Walkiria Coelho, coordenadora do PPBC.



“Essa foi a oitava ação somente nesse ano e foi realizada com muito sucesso. Estávamos com todas as secretarias do governo presentes, além dos nossos parceiros. Conseguimos atingir o nosso grande objetivo que é sempre chegar até os bairros mais distantes e até as pessoas que mais precisam de atendimento”, relata.



Foram disponibilizados serviços como: atualização e inclusão cadastral para programas sociais como o Bolsa Família; atendimentos psicossociais; atendimentos especializados em família e indivíduos em situação de violação de direitos; emissão de CPF e de Carteira de Identidade (RG); testes rápidos de hepatite B e C, Sífilis e HIV; aferição de pressão arterial; teste de glicemia; vacinas; consultas médicas; atendimento odontológico; distribuição de medicamentos da farmácia básica; emissão de passe livre, dentre outros.



A ação contou com o engajamento em peso da comunidade. Ivonilce Melo, gestora da escola, destacou a colaboração coletiva para o sucesso da ação.



“Essa ação só vem a somar e contribuir com o desenvolvimento do bairro. Ter a Prefeitura aqui é muito importante. Nós da escola, em conjunto com a associação de bairro, a creche, o posto de saúde, ajudamos na mobilização e estamos presentes na ação”, conta.



Maiara Nascimento mora próximo da escola e trouxe os dois filhos para participar da ação. A família veio fazer uma consulta médica e aproveitou para atualizar o cadastro do Bolsa Família.

“Eu achei ótimo essa iniciativa, porque facilita muito nossa vida. Tudo o que a gente procura tem aqui”, disse.



Já Raissa Miranda é moradora do bairro Jaderlândia e veio acompanhada da vizinha para participar da ação. Primeira vez no PPBC, a jovem ficou impressionada com a rapidez do atendimento.



“Eu vim atualizar meu Bolsa Família e fui atendida tão rápido que deu para fazer outras coisas também. Aproveitei para consultar o dentista e fazer minha sobrancelha. Agradeço muito a Prefeitura por realizar inciativas como essa”, disse.



O PPBC conta a parceria da Defensoria Pública para emissão da 2ª via de registro de nascimento, 2ª Via de registro de casamento, dentre outros; do Instituto Profissionaliza para realização dos serviços de beleza; da Equatorial Energia para negociação de débitos e cadastro na tarifa social; da Ótica Coliseu para consulta com optometrista; do Cartório Fioretti para serviços como solicitação de 2ª via de certidão de nascimento, dentre outros; da UMES para emissão de carteira de estudante; do convênio Mais Vida Saúde e dos Correios.

