Bairros de Belém e Ananindeua recebem mutirão de negociação de débitos da Equatorial Pará

Distribuidora também disponibiliza aos clientes outros serviços como cadastro na Tarifa Social e troca de lâmpadas convencionais por led.

A Equatorial Pará realiza, nesta semana, um mutirão de negociação de débitos para os clientes de Belém e Ananindeua. Pode participar quem tem pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores com parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto, números de RG e CPF e as faturas a negociar. Além disso, a programação também conta com cadastro na Tarifa Social e troca de lâmpadas convencionais pelas de led. O evento ocorre em Ananindeua, no bairro Centro, de 18 a 22 de setembro, das 8h30 às 12h. Já na capital paraense, no bairro de Nazaré, a ação é de 18 a 22 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e nos bairros do Tapanã e Parque Verde de 19 a 22 de setembro, das 8h30 às 12h.

De acordo com Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a negociação de débitos é uma oportunidade para os clientes regularizarem as suas dívidas junto à empresa de forma simples e rápida.

“Sabemos que nem todos os clientes têm tempo durante a semana para se descolarem até um posto fixo de atendimento da Equatorial, por isso realizamos regularmente a ação de mutirão nos bairros para chegarmos até essas pessoas com os nossos serviços. Essa é uma chance a mais para regularizar débitos ou ter acesso a outros serviços, por exemplo”, destaca Cleiton Soares.

Saiba mais sobre os outros serviços:

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Tarifa Social

A Tarifa Social é um benefício do Governo Federal que concede até 65% de desconto na tarifa de energia. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Serviço:

1 – E+ Comunidade – Tapanã

Onde: Igreja Assembleia de Deus (rua Ilha Verde, N° 39, Jardim Primavera, Tapanã)

Quando: 19 a 22 de setembro

Hora: das 8h30 às 12h

2 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Cadúnico (avenida Augusto Montenegro, ao lado do Condomínio cidade jardim, bairro Parque Verde)

Quando: 19 a 22 de setembro

Hora: das 8h30 às 12h

3 – E+ Comunidade – Nazaré

Onde: Centro Social de Nazaré (Viela Coimbra, 1-113 – Nazaré)

Quando: 18 a 22 de setembro

Hora: 9h às 12h e das 14h às 17h

4 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) – (rua Cláudio Sanders, Nº 102 – bairro Centro)

Quando: 18 a 22 de setembro

Hora: das 8h30 às12h

Foto: Divulgação