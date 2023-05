Bairros de Belém e Ananindeua recebem mutirão de serviços

Clientes da Equatorial Pará podem trocar lâmpadas, negociar débitos e realizar cadastro na Tarifa Social.

Durante esta semana, a Equatorial Pará realiza o Mutirão Pelo Cliente Todo Dia com serviços de troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, além de negociação de débitos. A ação ocorre em Ananindeua de 29 de maio a 2 de junho, nos bairros Distrito Industrial, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30, e Centro, das 8h30 às 14h. Já em Belém, o serviço estará disponível de 30 de maio a 2 de junho, no bairro do Telégrafo, das 8h30 às 12h, e Val-de-Cans, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, destaca a variedade de serviços oferecida pela distribuidora de energia. “Com os mutirões podemos levar nosso atendimento diretamente aos nossos clientes que podem resolver várias situações em um lugar só”, frisa Anderson.

Tarifa Social

A Tarifa Social, benefício do Governo Federal direcionado às famílias de baixa renda, concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Com esta ação, as famílias economizam recursos financeiros e podem investi-los de outra forma.

Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de Led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviços:

1 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Barracão do Jura (avenida Zacarias de Assunção, 3ª rua rural, 85 – Distrito Industrial)

Quando: 29 de maio a 2 de junho

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30

2 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho – SEMCAT (rua Cláudio Sanders, 102 – Centro)

Quando: 29 de maio a 2 de junho

Hora: das 8h30 às 14h

3 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Associação de Moradores da Vila da Barca – AMVB (rua Professor Nelson Ribeiro, 66 – Telégrafo)

Quando: 30 de maio a 2 de junho

Hora: das 8h30 às 12h

4 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Instituto Social Paraíso dos Pássaros (conjunto Paraíso dos Pássaros, avenida dos Tucanos, anexo ao prédio da Cosanpa – Val de Cans)

Quando: 30 de maio a 2 de junho

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30

Foto: Divulgação