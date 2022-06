Bairros de Belém recebem ações de limpeza e recuperação de vias nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (20) começou a ser realizado o programa Belém Bem Cuidada, que desenvolve ações de recuperações de vias e limpeza de canteiros e praças nos bairros do Umarizal e Val-de-Cans.

São mais de vinte agentes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) trabalhando nas atividades de limpeza ao longo da Avenida Júlio César, em Val-de-Cans, e de recuperação de vias na Avenida Pedro Álvares Cabral e transversais, no bairro do Umarizal.

O bairro do Umarizal, recebeu ações de recuperação asfáltica e se concentrou em um dos principais corredores viários da cidade, a Avenida Pedro Álvares Cabral. A via foi recuperada no perímetro entre as Travessas José Pio e Djalma Dutra.

Não foram apenas o Val-de-Cans e Umarizal que receberam os trabalhos do programa Belém Bem Cuidada, os bairros da Pedreira, Marco, Barreiro, Parque Verde, Águas Lindas, Nazaré e Guamá. As ações devem alcançar outros bairros e distritos da cidade até o final desta semana.

Foto: Joyce Ferreira Comus