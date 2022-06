Bairros de Santarém são contemplados pelo projeto E+ Comunidade

Além de troca de lâmpadas, o projeto oferece oportunidade para que os clientes da Equatorial Pará possam negociar débitos relacionados à conta de luz

Durante todo este mês de junho, o E+ Comunidade está presente em vários bairros do município de Santarém, visando uma aproximação maior com os clientes, facilitando o atendimento, sem que o cliente precise ir até as agências de atendimentos. A ação faz parte da responsabilidade social da Equatorial Pará junto à população.

Nesta quinta-feira, 09, os contemplados são os moradores do Residencial Salvação. Muita gente acordou cedo para ser atendido nas primeiras horas antes de ir para o trabalho. A negociação de débitos está disponível para clientes residenciais que possuem mais de três faturas em atraso e para solicitar o serviço, o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação.

Além de negociarem dívidas, cinco lâmpadas antigas são trocadas por outras de LED, que a partir de um consumo mais consciente vão ajudar a garantir uma economia nas próximas contas.

Os moradores também estão aproveitando para fazer o cadastro na tarifa social de energia elétrica, que atualmente oferece descontos de até 65% nas contas de energia, dependendo da faixa de consumo.

Quem tem o direito à Tarifa Social de Energia?

Toda Unidade Consumidora classificada como Residencial Baixa Renda, com família que:

• Seja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou seja, ter NIS – Número de Identificação Social, com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional, independente de possuir ou não o benefício do Bolsa Família;

• Seja inscrita no Cadastro Único da Prefeitura, com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, que tenha alguém com doença ou patologia que precise do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos;

• Tenha Idoso ou Deficiente que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, Lei LOAS, com seu respectivo NB – Número do Benefício.

Cada família tem direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE em apenas uma unidade consumidora.

Confira os demais bairros contemplados:

E + Comunidade – Bairro São José Operário

Período: 14 e 15 de junho

Local: Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal São José Operário.

Endereço: Av.: Moaçara. s/n.

Horário: 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

E + Comunidade – Bairro Santarenzinho

Período: 17 a 20 de junho

Local: CRAS do Santarenzinho

Endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário. s/n.

Horário: 9h às 11h30.

E + Comunidade – Bairro Nova República

Data: 25 de junho

Local: Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe.

Endereço: Travessa Seis, entre as ruas B e C.

Horário: 8h30 às 11h30.

E + Comunidade – Bairro Santana

Data: 30 de junho

Local: CRAS de Santana

Endereço: Av.: Gonçalves Dias. s/n.

Horário: 13h30 às 16h30.

Além dos bairros de Santarém, as equipes da Equatorial Pará também estão fazendo atendimento, por meio do E+ Comunidade, no município de Mojui dos Campos. Confira:

E + Comunidade – Bairro Centro

Data: 24 de junho

Local: Xerox da Leuda.

Endereço: Travessa Antônio Walfredo. No. 3121.

Horário: 9h às 11h30 e das 14h às 17h.