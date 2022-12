Bairros do Parque Verde e Sacramenta, em Belém, recebem mutirão de cadastros na Tarifa Social de Energia Elétrica

Na ação da Equatorial Pará, clientes também podem trocar lâmpadas convencionais por LED e negociar dívidas.

Nesta semana, a Equatorial Pará realiza mutirão de cadastros na Tarifa Social de Energia Elétrica nos bairros da Sacramenta e Parque Verde, em Belém. A ação, do programa E+ Comunidade, ocorre de 26 a 30 de dezembro, das 8h30 às 12h. A programação também terá outros serviços como a negociação de débitos e a troca de lâmpadas convencionais por LED.

O programa Tarifa Social é um benefício do Governo Federal às famílias de baixa renda, que concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até 3 salários mínimos e estar com o cadastro atualizado no CadÚnico, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres, a ação é uma oportunidade para que as famílias consigam economizar no orçamento em 2023.

“Com a economia financeira obtida a partir da Tarifa Social, as famílias podem direcionar esse gasto que seria para pagar a conta de energia para outra atividade. Além das nossas ações, fazemos busca ativa para que todos os clientes que tenham esse direito sejam beneficiados”, explica Anderson.

Lâmpadas de Led

Através do programa de Eficiência Energética, que visa incentivar o consumo sustentável de energia, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias poderão ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviços:

1 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Quando: 26 a 30 de dezembro

Hora: das 8h30 às 12h

2 – E+ Comunidade – Sacramenta

Onde: Associação de Moradores da área II – Malvinas (rua Claudio Bordalo, 304, Sacramenta)

Quando: 26 a 30 de dezembro

Hora: das 8h30 às 12h

Foto: Divulgação