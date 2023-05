Baixista do The Smiths, Andy Rourke, morre aos 59 anos

O músico Andy Rourke, baixista do grupo britânico The Smiths, morreu aos 59 anos após uma longa batalha contra um câncer no pâncreas, segundo anunciou nesta sexta-feira (19) seu ex-companheiro de grupo, o guitarrista Johnny Marr.

– É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Andy Rourke após uma longa doença por câncer no pâncreas – disse Marr em sua conta oficial no Twitter.

Em seu tuíte, o artista acrescentou que “Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles de nós que o conheciam e como um músico extremamente talentoso pelos fãs da música”.

– Pedimos privacidade nesses momentos tristes – acrescentou o artista.

Rourke tocou em alguns dos clássicos do catálogo dos Smiths, incluindo canções icônicas da banda britânica como This Charming Man e There is a Light That Never Goes Out, bem como canções na carreira solo do vocalista Morrissey, depois que o grupo terminou.

Ele também fez parte da banda Freebass junto com outros grandes músicos como Peter Hook (New Order) e Mani (Stone Roses) e gravou com Sinead O’Connor, The Pretenders, Ian Brown e no grupo DARK, juntamente com a vocalista do Cranberries, Dolores O’Riordan.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Andy Rourke