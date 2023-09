Baixista Mingau é transferido para hospital em São Paulo

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi transferido no início da tarde deste domingo (3) para São Paulo, onde deve passar por um procedimento cirúrgico após ser baleado na cabeça no fim da noite deste sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. A transferência foi feita em uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Mingau foi baleado ao passar em um carro em alta velocidade perto da Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras. O automóvel em que o artista estava foi alvo de vários disparos efetuados por criminosos armados. O baixista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, o único de Paraty.

Já na manhã deste domingo (3), a assessoria do Ultraje a Rigor informou ao portal G1 que a unidade médica, porém, não tinha um neurocirurgião e que, por esse motivo, Mingau seria levado para um hospital particular, em São Paulo, onde deve passar por uma cirurgia para a retirada da bala. O baixista ficará internado no Hospital São Luiz Itaim, na Zona Sul da capital paulista.

O baixista, que completa 56 anos justamente neste domingo, tem uma pousada na Costa Verde do Rio de Janeiro. O estabelecimento, chamado de Refúgio do Mingau, fica em Trindade, no município de Paraty. Segundo o delegado Marcelo Russo, responsável pelas investigações, a região onde o músico foi baleado é dominada pelo tráfico e um conhecido ponto de venda de drogas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/GloboNews