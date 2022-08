Baldwin apertou gatilho de arma que matou diretora, diz FBI

O resultado de uma perícia feita pelo FBI concluiu que a arma, que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust, não poderia ter sido acionada sem que o gatilho estivesse puxado. A informação divulgada pela emissora americana ABC News contraria a versão do ator Alec Baldwin, que fez o disparo. As informações são do Metrópoles.

O artista negou, em dezembro de 2021, que tivesse puxado o gatilho da arma que matou a diretora.

O caso continua sendo tratado como acidente, visto que não há prova de que munição real tenha sido usada de forma intencional.

Em outubro de 2021, a diretora de fotografia morreu e um diretor de cinema ficou ferido após Alec Baldwin disparar com uma arma cenográfica no set do filme Rust. A gravação estava acontecendo no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/John G. Mabanglo