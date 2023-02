Baleado ao se meter em confusão para defender o filho em Augusto Corrêa

Homem é baleado no lugar do filho por desconhecido que foi ao local para um “acerto de contas”. O fato se passou ontem, sábado, 25, na cidade de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. A polícia local já identificou o criminoso, que será enquadrado no crime de tentativa de homicídio e é procurado na cidade e em toda a região.



Segundo informações da Polícia, um homem, filho da pessoa baleada, teria vendido um imóvel que pertenceria ao criminoso. Este, então, dirigiu-se à casa desse homem para cobrar a dívida e acertar as contas. Ocorre que, em lá chegando, o pai do cidadão se meteu na frente da confusão e acabou sendo baleado.



A Polícia Militar foi acionada e acionou o socorro que tardou a chegar. Desta forma, a vítima foi levada na própria viatura da polícia até um hospital, onde se acha internado em estado grave.



A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ acompanha a situação, mas a polícia não informou as identidades dos envolvidos na situação.

Imagens: Jorge Nascimento/Reprodução