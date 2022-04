Balizamento com bandeiras garante o fluxo seguro de veículos na praia do Atalaia, Salinas

Além de policiamento, fiscalização e prevenção, o trabalho da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), durante a Operação Semana Santa, inclui outras atividades para garantir a integridade de banhistas nas praias do Estado. Na praia do Atalaia, em Salinópolis, equipes distribuem bandeirolas ao longo de dois quilômetros para delimitar o tráfego de veículos pela praia a partir da rampa principal de acesso ao Atalaia até o último atalho.

Um dos principais destinos procurados por banhistas durante feriados prolongados, Salinópolis concentra em suas praias um grande público, que acessa a faixa de areia com carros e ônibus. O balizamento garante a eficácia ao trabalho dos agentes de segurança no atendimento de ocorrências, assim como para evitar acidentes.

A faixa de fluxo de veículos com dois sentidos é sinalizada com o uso de 700 a mil bandeirolas enfileiradas, iniciativa que integra as ações da operação Semana Santa 2022, iniciada na quinta-feira (14) até o próximo dia 18, em todo o Pará.

O trabalho se inicia cedo, antes da chegada dos banhistas, garantido o completo ordenamento em horários em que o número de frequentadores é maior. “A importância do balizamento está no controle de fluxo principalmente de veículos na praia, onde os banhistas ficam com as suas famílias. Antes, os veículos transitavam em todo o sentido, então na verdade vemos os carros seguindo esse fluxo e contrafluxo da bandeirola, saindo dele quando é para escolher uma barraca para permanecer. Para nós da Segurança Pública também possibilita uma via ordenada para atendimento de chamados” explica o coordenador da operação em Salinópolis, Coronel Glauco Maia.

MARÉ

Segundo o coordenador, duas equipes atuam na instalação e desinstalação das bandeirolas, num total de doze servidores. “Todos os dias eles vêm conforme o movimento da maré, bem cedo, fazem a instalação das bandeirolas e ao final do dia também, dependendo do movimento da maré, fazem a retirada”, informa Maia.

As bandeirolas utilizadas pela Segup são confeccionadas por detentos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), com o uso de madeira de lei apreendida, material que garante qualidade e evita a deterioração.

A operação Semana Santa reúne agentes do Departamento de Trânsito (Detran-PA), Polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal de Belém, entre outros órgãos que atuarão de forma integrada.

A escala integrada da Operação conta com 468 agentes da Polícia Militar, 203 Policiais Civis, 334 Bombeiros Militares, além de Agentes do Detran, Grupamento Fluvial, Guarda Municipal de Belém, entre outros órgãos que atuarão em conjunto.

*Texto de André Macedo (Ascom Segup)

Por Roberta Meireles (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação