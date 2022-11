Bancada federal

Uma coisa é certa: Lula terá muita dificuldade para governar com projetos mirabolantes. É que, tudo depende da aprovação na Câmara e Senado que, a partir de 1º de janeiro de 2023, terá maioria da ala direitista, ou seja, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, há quem aposte que, a partir de agora, Bolsonaro vai pendurar as chuteiras. Alguns falam que sua mulher, Dona Michelle, viria candidata para enfrentar Lula em 2026. Ainda é cedo para se comentar.