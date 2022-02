Banco Central anuncia novo site de consulta a ‘dinheiro esquecido’ em bancos

Após a alta demanda de acessos que tirou do ar o site para consultar o “dinheiro esquecido” em bancos, o Banco Central (BC) anunciou, nesta segunda-feira (7), que as consultas voltarão na próxima segunda-feira (14). Elas serão feitas por meio de um novo site desenvolvido exclusivamente para a função.

Interessados na consulta poderão entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br.

De acordo com o BC, no momento da consulta a pessoa “saberá se tem valor a receber e, caso positivo, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 07/03/2022”.

Em nota, a instituição lembrou aos interessados que não deixem de “voltar ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada. Se não comparecer nessa data, você terá que fazer uma nova consulta para receber uma nova data. Mas não se preocupe, mesmo se você não consultar ou solicitar os valores na data agendada, eles continuarão guardados, à sua espera”.

Além disso, o BC afirmou que os interessados precisarão de “um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o Sistema Valores a Receber. NÃO será possível acessar o sistema com” o login Registrato.

Por fim, a instituição financeira deixou claro que os bancos “guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução”.

Fonte: Pleno News