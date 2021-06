Banco da Amazônia abre edital de credenciamento para associações e cooperativas de resíduos sólidos

A iniciativa vem do programa de gestão ambiental, que promove a reeducação sustentável e apoia associações e cooperativas de catadores

O Banco da Amazônia (Basa) vai lançar no mês de julho o edital de credenciamento para associações e cooperativas de catadores resíduos sólidos recicláveis para atuarem junto à instituição. A triagem será feita internamente, através de coleta seletiva dispostos nas unidades, onde as associações farão a coleta.

De acordo com o gerente executivo de Patrimônio e Gestão de Contratos, Edson Carvalho Braga, este edital integra o programa de gestão ambiental da instituição, Amazônia Recicla, voltado para promover a sustentabilidade da região amazônica. “Atualmente, o programa está sendo aperfeiçoado para a implementação de novos indicadores capazes demonstrar o maior engajamento da instituição dentro da sustentabilidade”, explicou.

“O programa foi criado em 2006 e entre os seus objetivos, destacam-se o engajamento socioambiental dos próprios colaboradores da instituição e o estímulo socioeconômico sustentável, uma vez que além de minimizar os impactos ambientais, também gera emprego e renda aos catadores cujo papel é altamente relevante nesse processo”.

O edital será implementado nos nove estados da Amazônia Legal, em todas as unidades do Banco, para firmar parceria com cooperativas e associações, especialmente nas regiões metropolitanas e capitais da região amazônica.

O gestor informa que hoje o Basa apoia seis cooperativas na área metropolitana de Belém-PA e planeja ampliar a ação. “Hoje temos seis cooperativas cadastradas no programa, fazemos o processo de triagem do material internamente e as cooperativas fazem apenas a coleta, pesagem e emissão de relatório mensal”.

Oportunidade para Cooperativas

David dos Santos Cunha é o presidente da Copcresam (Cooperativa de Trabalho de Catadores de Resíduos Sólidos da Amazônia), uma das cooperativas já associadas ao Basa. Ele afirma que a parceira é uma ótima oportunidade para o setor trabalhar com credibilidade, respeito e dedicação ao meio ambiente. “A cooperativa recebe o material já separado pra não ir para o aterro sanitário e nós reciclamos. Esse é um papel de grande importância, porque através do que coletamos serve para retirarmos o nosso sustento e contribuir para o meio ambiente”, afirma.

Programa Amazônia Recicla

De acordo com o gestor, Edson Carvalho, o BASA, atento às questões ambientais, promove um modelo de desenvolvimento com eficiência econômica, social e ambiental, então não poderia deixar de conscientizar seus colaboradores sobre o descarte de materiais reutilizáveis. “O Programa Amazônia Recicla objetiva, entre outros, desenvolver maior consciência ambiental, estimulando os valores e hábitos de seus colaboradores, fortalecendo seupapel como exemplo de que podemos construir uma Amazônia economicamente sustentável”, explicou.

O programa possui o slogan “Papel de Todos Nós”, fortalecendo a missão da organização respaldada pelo Decreto Federal nº 5940 de 2006, que institui que órgãos federais façam a separação e o descarte adequado junto às associações e cooperativas, segundo a Política de Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). A área de abrangência do programa é toda a Amazônia Legal, que corresponde 60% do território nacional, agregando os nove estados Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.

Para o superintendente regional do Basa do Pará I, Edmar Bernaldino, o edital abre um leque de possibilidades para reeducação ambiental e oportuniza para o setor uma economia circular.

“As cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis que atuam na grande Belém têm um papel importante. A abertura do Edital exerce um papel sustentável muito relevante, pois o trabalho que realizam contribui diretamente para redução do impacto no meio ambiente, além de garantir fonte de renda para cada profissional que atua diariamente nesta atividade”, afirma.

O edital será lançado em julho no site da Instituição e ficará aberto por até 12 meses para as associações, primeiramente da região metropolitana de Belém, e consequentemente, para o restante da Amazônia Legal.

Para mais informações acesse: https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/component/edocman/licitacao/credenciamento?start=0

Serviço:

Lançamento de Edital de Credenciamento para associações e cooperativas de catadores resíduos sólidos recicláveis para atuarem junto ao BASA.

Contato: Edson Braga – gerente executivo de Patrimônio e Gestão de Contratos – corporativo: 91-98568-7003