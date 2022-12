Banco da Amazônia promove entrega de donativos nesta terça-feira

Será realizada nesta terça-feira, 20, a entrega de centenas de donativos arrecadados pelos colaboradores do Banco da Amazônia – Basa durante a 18ª edição da Gincana Natal Solidário 2022. A ação consistiu na arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis em todas as unidades da Instituição. Com o tema: “80 anos movimentando a luz da esperança”, a gincana foi realizada no período de 15 de novembro e a 16 de dezembro.

A entrega será feita pelo presidente Valdecir Tose a entidades selecionadas da região metropolitana de Belém.

De acordo com Pablo Nahmias, coordenador de Qualidade de Vida e Endomarketing do Basa, a gincana destaca o compromisso do Banco como instituição social. “O principal objetivo é transformar a vida de crianças, adolescentes, adultos, idosos e instituições beneficentes. Tudo isso através da participação de clientes e colaboradores, como forma de estimular o espírito generoso de toda nossa instituição”, destaca.

A Gincana é realizada desde 2004 e ao longo deste período, já arrecadou mais de 150 mil donativos e beneficiou mais de 2 mil entidades, tudo isso com a solidariedade e mobilização de colaboradores, clientes do Basa e sociedade em geral.

SERVIÇO:

Data: 20 dezembro de 2022 – terça-feira

Horário: 15 horas

Local: Agência Belém-Centro do Basa – Av. Presidente Vargas, 800, esquina com a Tv. Carlos Gomes.

Imagem: Divulgação