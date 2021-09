Banco da Amazônia promove o FNO Itinerante para esclarecer o acesso ao Fundo Constitucional do Norte no Pará

O Banco da Amazônia (BASA), como braço do governo federal na região amazônica para diminuição das desigualdades regionais e responsável pela aplicação do Fundo Constitucional do Norte (FNO), promove a ação “FNO Itinerante” para alcançar produtores dos diversos setores econômicos e levar informações sobre o acesso ao crédito. O evento começa a partir de amanhã, sexta-feira, 17, em São João de Pirabas-PA. Depois, vai para Oeiras do Pará, dia 05 de outubro e, em Inhangapi-PA, a 08 de outubro. Todas estão agendadas para o horário de 10 horas, de modo presencial.



De acordo com o superintendente regional do Banco, Edmar Bernaldino, o objetivo do FNO Itinerante é levar aos municípios o atendimento de crédito principalmente pelo FNO. São ações construídas em parceria com os atores locais dentre eles a prefeitura municipal para ampliar a participação do crédito via FNO nos municípios classificados pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) como sendo de baixa ou média renda.



“É também um momento para fortalecer as parcerias e levar atendimento prioritários aos segmentos de pequenos portes seja no setor urbano ou rural”, comentou o superintendente.

Bernaldino informa que nos eventos são apresentadas ações do Basa para atender os setores produtivos de forma mais ágil e simplificada. “Levar todas as informações, de como acessar o crédito, taxas de juros, prazos, esclarecimentos de dúvidas, fortalece ainda mais a atuação do Banco em cada município, demonstrando nosso total interesse em ampliar a aplicação dos recursos do FNO nestes municípios”, explicou. Em São João de Pirabas, também haverá assinatura de contratos de financiamentos.



De acordo com a PNDR, as ações do Plano de Aplicação do FNO serão direcionadas, prioritariamente, às microrregiões e aos municípios classificados como de baixa renda e média renda, ambos com baixo, médio e alto dinamismo, assim, o Basa passou a apresentar no Plano de Aplicação do FNO as metas distribuídas por microrregiões prioritárias que carecem do crédito para alavancar a economia local. No evento também haverá assinatura de contratos de financiamentos.



São João de Pirabas/PA será o primeiro município a sediar o evento no estado do Pará, e contará com presença de representantes das principais federações como Associação Comercial, SEBRAE, Sindicato Rural, EMATER, Câmara de Vereadores e Prefeitura. A proposta é realizar as reuniões com tais representantes também nos municípios de Oeiras do Pará/PA e Inhangapi/PA, cujos municípios também se encontram na relação de municípios da Política Nacional de Desenvolvimento (PNDR).

Serviço:

Ação FNO Itinerante em São João de Pirabas-PA

Data: 17 de setembro de 2021

Horário: 10h às 12h (horário de Brasília)

Local: Complexo Cultural Maria Pajé (São João de Pirabas)

Imagem: Ascom do Basa

Superintendente regional Edmar Bernaldino