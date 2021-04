Banco de Leite da Santa Casa busca doadoras de leite materno

O maior Banco de Leite Humano (BLH) do Norte do País, que funciona na Fundação Santa Casa, precisa aumentar seu estoque de leite materno para atender as necessidades de recém-nascidos prematuros de baixo peso, atendidos na maior maternidade do Estado. Atualmente, a Santa Casa só consegue atender cerca de 36% dos bebês internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Cuidados Intermediários (UCIs) do hospital.

Segundo Vanda Marvão, da coordenação do BLH da Santa Casa, fazendo um comparativo entre os três primeiros meses de 2020 e 2021, houve uma redução de 9%, e essa diminuição pode ter sido causada por conta da pandemia.

“As pessoas tinham medo de receber alguém em casa, mesmo indo só para pegar o leite. A mãe doadora é sempre avisada antes de receber a visita dos nossos parceiros do projeto Bombeiros da Vida. O kit de doação entregue para a doadora retirar o leite é totalmente esterilizado”, afirmou Vanda Marvão.

Vanda Marvão reforça que a doação é segura e os bombeiros atuantes na coleta externa são esclarecidos quanto ao distanciamento social, ao uso da máscara, do álcool em gel.

“Para mim ser doadora é algo muito importante e já faz parte da minha rotina. É muito gratificante saber que cada mililitro de leite doado representa saúde e vida para esses bebês”, avalia Arielly Assunção Pereira, uma das 100 doadoras do BLH.

A doadora Arielly Assunção acrescentou que as doaras se sentem bem por poder ajudar não só o próprio bebê, mas o de outras mães também. “O leite materno é essencial para todas as crianças, e deve ser ofertado todas as vezes que o bebê precisar. Para mim é muito gratificante poder fazer parte dessa rede de apoio. O leite materno salva vidas, se puder doar, doe”, aconselhou.

Parceria – Diretora Técnica Assistencial da Fundação Santa Casa, a médica Norma Fonseca diz que a parceria com as mães, que tenham excedente de leite, é fundamental para o Banco de Leite Humano, que faz o processamento para ajudar as crianças internadas na área de neonatologia do hospital.

“É um ato de amor que não tem preço, essas mães ajudam a salvar as crianças e não precisam se preocupar em vir até aqui. Os nossos parceiros do Corpo de Bombeiros vão até elas para que seja coletado esse leite de uma forma segura. É um ato de solidariedade dessa mãe doadora que representa muito para o crescimento saudável de nossas crianças aqui internadas”, salientou a médica.

SERVIÇO

Quem tiver interesse em doar o seu leite excedente, deve ligar para 4009.2212 / 4009-2311 / 4009-0375, ou entrar em contato pelo WhatsApp (91-988996326).

Por Samuel Mota (SANTA CASA)

Fonte: Agência Pará