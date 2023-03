Banco do Brasil empresta R$ 200 milhões para Prefeitura de Belém fazer obras de infraestrutura

O Banco do Brasil garantiu o empréstimo de R$ 200 milhões à Prefeitura de Belém. Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 3, no Gabinete Municipal, Prefeitura de Belém e Banco do Brasil debateram sobre o contrato, que será assinado até o mês de abril.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu o oficio das mãos do superintendente comercial do Banco do Brasil/setor Norte, Diogo Prim, com as garantias do banco para o empréstimo.

Os recursos serão destinados a diversas obras de infraestrutura na capital paraense e o valor será disponibilizado todo em 2023, explicou o gestor municipal.

Empréstimo agora é atendido

“Há dois anos nós pedimos o empréstimo ao Banco do Brasil e, somente agora, temos a boa notícia de que será viabilizada a liberação dos recursos para investirmos em grandes projetos urbanos de Belém. Teremos mais recursos para investir na qualidade de vida da nossa gente”, diz Edmilson Rodrigues.

Participaram da reunião o titular da Secretaria de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), Claudio Puty, os gerente de relacionamento do Banco do Brasil, Fábio Soares, e o gerente de negócios do banco, João Valadares.



Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Canhedo