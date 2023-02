Banco do Povo estuda parceria com organização internacional para qualificar 120 mulheres pretas

O Banco do Povo, da Prefeitura de Belém, foi convidado a realizar a qualificação profissional e o crédito solidário para apoiar o empreendedorismo de 120 mulheres pretas de Belém.

Nesta segunda-feira, 6, o frei Ezequiel Filho, presidente da Associação da Divina Misericórdia-Obras Irmã Benta, da Congregação dos Servos Missionários da Santíssima Trindade, apresentou o projeto à coordenadora-geral do Banco, Georgina Galvão. A organização social dispõe de R$ 1,6 milhão da BrazilFoundation para investir na ação.

A BrazilFoundation é uma instituição parceira da modelo Gisele Bündchen, que coordena uma rede global de promoção da igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros.

Transformar vidas

“O Banco do Povo é uma ferramenta de transformação coletiva que a Prefeitura de Belém disponibiliza para a sociedade, a mais carente, a mais afastada do centro da cidade. E nós, que estamos propondo algo específico para um público daqui da grande Belém, vimos que o Banco do Povo é o melhor caminho para, também junto com a Prefeitura de Belém, transformar a vida dessas pessoas”, destacou frei Ezequiel.

O projeto da congregação, chamado “Empreender Negro”, visa a atender pessoas pretas e empreendedoras que foram previamente selecionadas e residem nos distritos de Outeiro e Mosqueiro e nos bairros da Terra Firme e Sacramenta, segundo o frei.

A Prefeitura, por meio do Banco do Povo, expandiu a qualificação profissional em Belém alcançando 1 mil pessoas beneficiadas em 37 bairros e investiu R$ 1 milhão em Crédito Solidário para apoiar pequenos empreendedores em 48 bairros da cidade, em 2022.

“O Banco do Povo é um fundo, o Fundo Ver-o-Sol, que pode receber recursos externos para a realização das suas atividades”, explicou Georgina. “Vamos analisar a proposta recebida e, se houver condições de realizar a cooperação, o prefeito Edmilson Rodrigues e as organizações envolvidas assinarão os protocolos”, afiançou a coordenadora do Banco.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Banco Do Povo